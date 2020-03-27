Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Bjelave Öğrenci Yurdu boşaltılarak İtalya'dan gelen Bosna Hersek vatandaşlarının yerleştirilmesi için hazır hale getirildi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Bjelave Öğrenci Yurdu boşaltılarak İtalya'dan gelen Bosna Hersek vatandaşlarının yerleştirilmesi için hazır hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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