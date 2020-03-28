Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri
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İtalya'nın başkenti Roma'da mahsur kalan Bosna Hersek vatandaşları, özel uçakla bugün başkent Saraybosna'ya getirilerek kendileri için hazırlanan öğrenci yurduna yerleştirildi.
İtalya'nın başkenti Roma'da mahsur kalan Bosna Hersek vatandaşları, özel uçakla bugün başkent Saraybosna'ya getirilerek kendileri için hazırlanan öğrenci yurduna yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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