Bosna Hersek'te Kovid-19 aşısının hala tedarik edilmemesi halkı endişelendiriyor - Son Dakika

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hala aşı tedarik etmemesi, halkın yetkililere tepki göstermesine ve durumdan endişe duymasına neden oluyor.

Gerek karmaşık siyasi yapısı gerekse ülkedeki bitmek bilmeyen siyasi krizler nedeniyle aşı siparişinde oldukça geciken Bosna Hersek, henüz aşının ulaşmadığı nadir Avrupa ülkelerinden biri oldu.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik etme noktasında Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile anlaşma sağlandığını açıklarken, bu aşıların ne zaman ülkeye ulaşacağı konusunda bilgi vermedi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija da COVAX kapsamında alınacak 1 milyon 232 bin doz aşının ülkedeki entiteler arasında dağıtılacağını ifade ederek, "Şubat başı gibi aşıların gelmesini bekliyoruz. Para yatırıldı ancak aşıların ne zaman ulaşacağı bilgisi paylaşılmadı." dedi.

Diğer entite Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısından şubat ayında tedarik edileceği açıklanırken, aşı görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.

Saraybosnalılar endişeli ve tepkili

Salgının başından beri Kovid-19 bulaşanların sayısının 120 bine ulaştığı yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'te insanlar, aşılamanın hala başlamamasından endişe ve güvensizlik duyuyor.

Başkent Saraybosna'da yaşayan Sulejman Skenderagic, aşının gelmesinden önce insanların sürü bağışıklığı kazanacağını savunarak, "Bize ilk aşı gelene kadar muhtemelen nüfusun hepsine virüs bulaşacaktır." dedi.

Risk grubunda yer alan Fikra Dikic de yaşı gereği aşı olmak istediğini ancak henüz aşı gelmediğinden yaptıramadığını belirterek, yetkililerin açıklamalarına da inanmadığını söyledi.

Nermina Kurtovic ise yaşanan gecikmeye şaşırmadığını dile getirerek, "Biz her zaman her şeye geç kalırız." ifadesini kullandı.

Bir başka Saraybosna sakini Predrag Radak ise dünyada herkes aşı temini için çaba sarf ederken Bosna Hersek'te sadece sözde toplantılar yapıldığını ifade ederek, "Zamanında anlaşma yapılsaydı şimdi sağlık çalışanlarımız aşılanmış olur ve sıra bize gelirdi." diye konuştu.

Bosna Hersek'te yaşanan aşı çıkmazının ülke için sıradan bir gündem olduğunu belirten İsmar Zeco da "Yönetimlerin sorumsuzluğunu bizler ödüyoruz. Bölge ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta insanlar aşılanıyor. Biz hala bekliyoruz." dedi.

Saraybosnalı doktor Pitic: "Dünya dayanışmada sınıfta kaldı"

Saraybosnalı doktor Aida Pitic ise zengin ülkelerin ihtiyaçlarından fazla aşı temin ettiklerine dikkati çekerek, "Küçük ülkeler de böylece aşı döngüsünden çıkartıldı. Dolayısıyla beklemek zorundayız." dedi.

Ülkelerinin salgın döneminde dayanışmada sınıfta kaldığını vurgulayan Pitic, "Salgında herkesin birbirine karşı anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum ama herkes, 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' diye düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, bölgedeki AB üyesi ülkeler Hırvatistan ve Slovenya'nın yanı sıra Sırbistan da Aralık 2020'de aşılama çalışmalarına başladı. Pfizer/BioNTech aşısının yanı sıra Rusya ve Çin'den de aşı tedarik eden Sırbistan'da bugüne kadar 320 bin kişi aşılandı.

Bosna Hersek'in yanı sıra bölge ülkeleri Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'da da henüz aşılama çalışmalarına başlanmadı.