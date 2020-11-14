Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını gölgesinde yarın sandığa gidilecek - Son Dakika

Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını gölgesinde yarın sandığa gidilecek

14.11.2020 13:22

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği bir dönemde yerel idarecileri seçmek için sandığa gidilecek.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği bir dönemde yerel idarecileri seçmek için sandığa gidilecek.

Mostar dışındaki tüm şehirlerde 15 Kasım Pazar günü yapılacak seçimde, 3 milyon 283 bin 380 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. 12 yıldır yerel seçimlerin yapılamadığı Mostar'daki seçim ise 20 Aralık'ta yapılacak.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entiteden ve Brçko Bölgesi'nden oluşan Bosna Hersek'teki seçmenler, dört yıl boyunca görev yapacak 22 büyükşehir belediye başkanı ve 120 belediye başkanını belirleyecek.

Merkez Seçim Kurulundan (CIK) yapılan açıklamada, kayıtlı seçmenlerin 07.00-19.00 saatlerinde oylarını kullanabileceği belirtildi.

Belediye meclis üyelerinin de belirleneceği seçime, CIK verilerine göre, 129 siyasi parti, 262 bağımsız aday, 72 ittifak, 9 bağımsızlar listesi ve 71 azınlık temsilciliği adayı katılacak.

425'i belediye başkanlıkları için olmak üzere toplam 30 bin 809 adayın yarışacağını seçimde, oy kullanma sürecinde ve sonrasında salgın tedbirlerine dikkat edilmesi gerekecek.

Mostar'da 12 yıl sonra seçim olacak

Öte yandan, şehrin statüsü ile ilgili sorun nedeniyle 12 yıldır yerel seçimlerin yapılmadığı Mostar'da da bu yıl sandığa gidilecek.

Mostar'daki seçimin diğer şehirlerden farklı olarak 20 Aralık'ta yapılacağı açıklanırken, şehirdeki tarihi seçimde 22 siyasi parti, 4 bağımsız aday, 4 ittifak ve 1 bağımsız listenin yarışacağı bildirildi.

Bosna'daki savaşın ardından 6 belediyeye bölünen Mostar, bu şekilde yönetiliyordu. Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir tek belediye haline getirildi. Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise şehir konseyi oldu. Ancak söz konusu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, şehirdeki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu. Mostar'da, statüyle ilgili bu sorun yüzünden 2008'den beri yerel seçim yapılamıyordu.

Bu yılın haziran ayında varılan anlaşma sonucu, yeni statüye göre Mostar şehri 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilecek.

Srebrenitsa'da Boşnak partiler tek aday çıkardı

Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa, bu seçimde de yine kamuoyunun odağında olacak.

Boşnak partiler, Alija Tabakovic ismi üzerinde uzlaşarak tek aday çıkarırken, bu şekilde 4 yıl önce Sırp adayın kazandığı belediyeyi yeniden geri almayı amaçlıyor.

Seçim öncesinde çeşitli usulsüzlük iddiaları gündeme gelirken, Srebrenitsa'da hiç yaşamamış Sırbistan'dan çok sayıda Sırp seçmenin oy kullanmak için kaydını buraya aldırdığı öne sürüldü.

Boşnak temsilciler, seçimde usulsüzlük yapılmaması için CIK tarafından daha fazla gözlemci atanmasını talep ederken, Srebrenitsa'ya belediye başkanı olacak kişinin burada yaşanan soykırımı inkar etmeyecek biri olması isteniyor.

Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını gölgesinde yarın sandığa gidilecek
Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını gölgesinde yarın sandığa gidilecek
Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını gölgesinde yarın sandığa gidilecek
Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını gölgesinde yarın sandığa gidilecek

Yerel Seçim, Saraybosna, Mostar, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını gölgesinde yarın sandığa gidilecek - Son Dakika


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