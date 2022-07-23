Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü

23.07.2022 19:24
Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü

Bosna Hersek'in Nisic kasabası yakınlarında bir küçük uçağın düştüğü ve kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bosna Hersek'in Nisic kasabası yakınlarında bir küçük uçağın düştüğü ve kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, başkent Saraybosna yakınlarındaki Nisic kasabasında küçük uçağın düştüğü, enkazda iki kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Yaşamını yitirenlerden birinin Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor
Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
17:21 Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi
17:14 İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan sabretmelerini istedi: Yılbaşında asgari ücrete gerekeni yine yapacağız
17:06 Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu
16:53 Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı
16:41 İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 19:24:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement