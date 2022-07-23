Bosna Hersek'in Nisic kasabası yakınlarında bir küçük uçağın düştüğü ve kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika

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