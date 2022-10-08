Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği çerçevesinde tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde gerçekleşen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve dualar edildi.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Hz Muhammed, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.