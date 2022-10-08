Bosna Hersek'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği çerçevesinde tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde gerçekleşen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve dualar edildi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Yunus Keleş'in de katıldığı programa Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.
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