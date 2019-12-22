Bosna Hersek'te motosikletli Noel babalardan kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te motosikletli Noel babalardan kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi - Son Dakika

Bosna Hersek'te motosikletli Noel babalardan kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi

6 saat önce

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica'da motosikletli Noel babalar, kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi dağıttı.

Bosna Hersek'te motosikletli Noel babalardan kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi, System.String[]

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica'da motosikletli Noel babalar, kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi dağıttı.

Noel Baba kıyafeti giyen Condor Motosiklet Kulübü üyeleri, 14 yıldır devam ettirdikleri etkinlik kapsamında, Zenica'daki kimsesiz çocuklar yurdunu ziyaret etti.

Motosiklet Kulübü Başkanı Robert Mijac, burada yaptığı açıklamada, yılbaşı paketlerinin Zenica'daki halkın yardımlarıyla toplandığını ifade ederek, "Çocuklar için 70 yılbaşı paketi hazırladık. Yurtta kalan bebeklere ise krem ve bez getirdik. Bugün yağmur yağmasına rağmen çocukların yüzünü güldürmekten vazgeçmedik." dedi.

Yurt Müdürü Drazenka Subasic de çocukların her yıl bugünü beklediklerini belirterek, "Çocuklarımızı sevindiren Noel babalara teşekkür olarak bizler de bir gösteri hazırladık. Yurdumuzda şu an 89 çocuğumuz var." diye konuştu.

Zenica'daki sokakları da dolaşan motosikletli Noel babalar bölge sakinlerinden de yoğun ilgi gördü.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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