Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te neden 10 aydır hükümet kurulamıyor?
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Bosna Hersek'te neden 10 aydır hükümet kurulamıyor?

1 saat önce

Dayton Barış Anlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapısıyla bilinen Bosna Hersek'te genel seçimlerin ardından 10 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.Son olarak başkent Saraybosna'da bir araya gelen devletin Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri sonuç alamadan dağıldı.

Bosna Hersek'te neden 10 aydır hükümet kurulamıyor?, System.String[]
Dayton Barış Anlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapısıyla bilinen Bosna Hersek'te genel seçimlerin ardından 10 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.

Son olarak başkent Saraybosna'da bir araya gelen devletin Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri sonuç alamadan dağıldı.
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Saraybosna, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:15 
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