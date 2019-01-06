Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te Noel Kutlamaları

Bosna Hersek'te Noel Kutlamaları

6 dakika önce

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te Noel Bayramı arifesi kapsamında ateş yakıldı.

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te Noel Bayramı arifesi kapsamında ateş yakıldı. Ortodoksların Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettiği 7 Ocak öncesi başkent Saraybosna'daki Eski Ortodoks Kilisesi önünde toplanan kalabalık ateş yakıp Ortodoks Noel'ini karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel
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