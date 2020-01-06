Bosna Hersek'te Noel kutlamaları - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Noel kutlamaları

6 saat önce

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te Noel Bayramı arifesi kapsamında ateş yakıldı.

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te Noel Bayramı arifesi kapsamında ateş yakıldı. Ortodoksların Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettiği 7 Ocak öncesi başkent Saraybosna'daki Eski Ortodoks Kilisesi önünde toplanan kalabalık ateş yakıp Ortodoks Noel'ini karşıladı.

Bosna Hersek'te Noel kutlamaları

Saraybosna, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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