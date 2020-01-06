Bosna Hersek'te Noel kutlamaları - Son Dakika

Bosna Hersek'te Noel kutlamaları
6 saat önce
Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te Noel Bayramı arifesi kapsamında ateş yakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te Noel Bayramı arifesi kapsamında ateş yakıldı. Ortodoksların Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettiği 7 Ocak öncesi başkent Saraybosna'daki Eski Ortodoks Kilisesi önünde toplanan kalabalık ateş yakıp Ortodoks Noel'ini karşıladı.
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