Bosna Hersek'te ölen düzensiz göçmen Gazze'de toprağa verildi

Gazze'deki ağır ekonomik kriz nedeniyle ülkesinden ayrılarak Bosna Hersek'e giden ve yaklaşık bir hafta önce vefat eden Filistinli eczacı Tamir es-Sultan, bugün Gazze'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye getirilen Sultan'ın naaşı bugün Lahiya beldesinde yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi.

Sultan'ın fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıyan Filistinliler, Gazze halkının yaşam şartlarının iyileştirilmesi yönünde sloganlar attı.

Sultan'ın ölüm nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, Filistin Dışişleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Sultan'ın 15 Ağustos'ta halsizlik şikayetiyle Bosna Hersek'te hastaneye kaldırıldığını ve 5 gün sonra da vefat ettiğini belirtti. Açıklamada, yapılan otopsinin ardından Sultan'ın kan kanseri olduğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Sosyal paylaşım sitelerinde öfke

Sultan'ın ülkesinden ayrılarak düzensiz göçmen olarak gittiği ülkede vefat etmesi Gazze'de öfkeye neden oldu. Sosyal paylaşım sitelerinde çok sayıda Filistinli, Sultan'ın, aynı sorunları yaşayan ve onurlu bir yaşam için tehlikeli yolculuklara çıkmayı göze alan binlerce Filistinliden biri olduğunu belirtti.

Filistin ve İsrail basınında yer alan haberlere göre 2018 yılında 35 bin Filistinli Gazze'den Avrupa ülkelerine göç etti.