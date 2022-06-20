Bosna Hersek'te, Pakistan ve Afganistan yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te, Pakistan ve Afganistan yemekleri tanıtıldı

20.06.2022 16:50
Bosna Hersek'te, Pakistan ve Afganistan yemekleri tanıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Dünya Mülteciler Günü" etkinliği kapsamında Pakistan ve Afganistan'a ait yemekler tanıtıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Dünya Mülteciler Günü" etkinliği kapsamında Pakistan ve Afganistan'a ait yemekler tanıtıldı.

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde "Dünya Mülteciler Günü" çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Pakistan ve Afganistan yemeklerinin konukların beğenisine sunulduğu etkinlikte konuşan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Milos Lucic, Dünya Mülteciler Günü'nün, "mülteci" statüsü ve mültecilerin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık yaratmak için önemli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bosna Hersek Temsilcisi Lucie Gagne de dünyada çatışma, savaş ve zulümden kaçmak zorunda kalan insan sayısının yakın zamanda 100 milyona yaklaştığını ifade etti.

"Kendimizi onlarla aile gibi hissediyoruz"

Etkinlikte konuşmaların ardından Nermin Hodzic ile Aşçılık Akademisi bünyesinde Fazal-Kiran Hadi çifti, Pakistan mutfağından "Tavuk Biryani" ve Afgan mutfağından "Afgan Pilavı"nın tarifini verdi.

Fazal Hadi, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'e geldiğinden beri ülkesine ait geleneksel yemeklerin yanı sıra Bosna Hersek'e ait tatlardan patatesli böreği pişirdiğini, Bosna mutfağını da çok sevdiğini söyledi.

Hadi, ülkesi ile Bosna Hersek mutfağı arasındaki en büyük farkın Bosna Hersek'te baharatların olmaması ve acının yenmemesi olduğunu söyledi.

Hadi, "Bosna Hersekliler çok iyi, burada arkadaşlar edindim. Kendimizi onlarla aile gibi hissediyoruz." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Saraybosna, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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