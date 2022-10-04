Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede paralel dışişleri bakanlığı kurulmasını istiyor - Son Dakika
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Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede paralel dışişleri bakanlığı kurulmasını istiyor

04.10.2022 12:14
Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede paralel dışişleri bakanlığı kurulmasını istiyor

Bosna Hersek'te pazar yapılan seçimle Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyeliği görevini devretmeye hazırlanan Milorad Dodik, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi'nde ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ni (RS) temsil edecek dışişleri bakanı atanması yönünde ısrarcı olacağını söyledi.

Bosna Hersek'te pazar yapılan seçimle Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyeliği görevini devretmeye hazırlanan Milorad Dodik, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi'nde ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ni (RS) temsil edecek dışişleri bakanı atanması yönünde ısrarcı olacağını söyledi.

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) genel başkanlığını yürüten ve seçimde RS Başkanlığı için aday olan Dodik, seçimden sadece birkaç gün geçmesine rağmen ayrılıkçı söylemleriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Dodik, devlet düzeyindeki Dışişleri Bakanının Bosna Hersek çıkarları için çalıştığını ifade ederek "Bu, bizim için kurumları kötüye kullanmaktır. Bosna Hersek Bakanlar Konseyi'nde RS Dışişleri Bakanının bulunması için ısrarcı olacağım." dedi.

Hükümet kurma çalışmalarında Boşnakların RS'deki muhalefet partileriyle iş birliğine gitme olasılığının bulunduğunu savunan Dodik, "Bu, hiç iyi olmaz. Bu, Bosna Hersek'i sıkıntıya sokar. Boşnakların zararına bir şey istemiyorum." diye konuştu.

Oyların yüzde 91'i sayıldı

Bu arada, Merkez Seçim Komisyonu (CIK), pazar yapılan seçimde oyların yüzde 91'inin sayıldığını duyurdu.

RS Başkanlığı için Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic ile yarışan Dodik'in oyların yüzde 48'ini alarak önde olduğu ifade edildi. Trivic'in ise oyların yüzde 43'ünü aldığı aktarıldı.

Bosna Hersek'te devletin en üst mevkisi Devlet Başkanlığı Konsey üyeliğini kazananlar, resmi olmayan sonuçlara göre, Boşnak üye Denis Becirovic, Hırvat üye Zelko Komsic ve Sırp üye Zeljka Cvijanovic olarak açıklandı.

Güncellenen verilere göre 11 siyasi partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Becirovic, oyların yüzde 57'sini, Demokratik Cephe (DF) ve Halk Birliği (GS) koalisyonunun adayı Komsic oyların yüzde 54'ünü ve SNSD adayı Cvijanovic de oyların yüzde 52'sini aldı.

Bosna Hersek Parlamentosu için oyların yüzde 79'unun sayıldığı ve Boşnakların en büyük partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin, yüzde 24 ile önde olduğu kaydedildi.

Seçime katılım oranı yüzde 50 oldu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

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