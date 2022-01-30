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Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakerelerinden sonuç alınamadı - Son Dakika

Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakerelerinden sonuç alınamadı

30.01.2022 22:43
Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakerelerinden sonuç alınamadı

Bosna Hersek'in Neum şehrinde perşembe gününden bu yana süren seçim yasası reformu müzakereleri sonuç alınamadan tamamlandı.

Bosna Hersek'in Neum şehrinde perşembe gününden bu yana süren seçim yasası reformu müzakereleri sonuç alınamadan tamamlandı.

Siyasi liderlerin, ülkedeki seçim yasası reformu görüşmelerine arabulucu olarak gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve ABD Dışişleri Bakanlığının Bosna Hersek'te Seçim Reformundan Sorumlu Temsilcisi Matthew Palmer ile başlattıkları müzakerelerden, bugün de somut bir sonuç alınamadı.

ABD Özel Temsilcisi Palmer, Neum'da gerçekleşen müzakereler sonrası medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tarafların hepsinin buraya gelmiş ve bu konuları açıkça ve yapıcı bir şekilde konuşmuş olmaları, herkesin bu problemi çözmek için adandığını göstermekte. Bu raundu bitirdik ama bu sürecin sonu değil. Konuştuğumuz konular ortadan kalkmayacaklar." dedi.

Seçim sisteminin hem güçlü olacağı hem de Hırvatların temsil haklarını enstitülerde kullanmalarını sağlayacak uygun bir model bulunmaya çalışıldığının altını çizen Palmer, "Amerika ve Avrupa Birliği, bu müzakerelerde partner statüsündedir, politik liderlerin anlaşmaya varması gerekmekte. Seçim sisteminin bütünselliği ve şeffaflığı konusunda partiler büyük ilerleme kaydettiler." ifadesini kullandı.

EEAS Direktörü Eichhorst da medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kaliteli, yapıcı bir toplantı yaptık. Problemler oldukça karışık. Genel olarak bu müzakerelerin devam edeceğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanlık Konseyi üyelerinin seçimi ve Bosna Hersek Federasyonu'nun işlevselliği konularında daha konuşulacağını ve bu konularda AGİT'in de desteğini aldıklarını ifade eden Eichhorst, "Tarafların daha fazla çalışmaları gerekiyor, bizim 3 günümüz vardı, bu da yeterli bir zaman değil. Toplantılar devam edecek." sözlerini sarf etti.

"Yolumuza Saraybosna'da devam edeceğiz"

Müzakerelere katılan Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzzetbegoviç, "Neum'da ilerleme sağladık, yolumuza Saraybosna'da devam edeceğiz." diye konuştu.

İzzetbegoviç, Neum'daki seçim kanunu ve sınırlı anayasa değişimleriyle ilgili müzakerelerin sonuca çok yakın bir yerde kaldığını, görüşmelere Saraybosna'da devam edileceğini belirtti.

Halk ve Adalet Partisi (NIP), Daha İyi Gelecek İttifakı (SBB) ve Avrupa Halk Birliği (NES) parti başkanlarının pozitif yaklaşımlarından da memnun olduğunu vurgulayan İzzetbegoviç, "Milletler meclisine ilişkin meseleleri çözdük. Bosna Hersek Federasyonu'nun işleyişi ve Cumhurbaşkanları konsey üyelerinin seçimi ile ilgili konularda da sonuca oldukça yakınız, herkes çok çabalıyor." görüşünü paylaştı.

Olağanüstü bir çaba gösterdiklerini ve çözüme çok yakın olduklarını belirten İzzetbegoviç, müzakerelerin gelecek hafta Saraybosna'da devam edeceğinin altını çizerek, "Seçim sürecinin bütünselliği konusunda da anlaşmaya varılmak üzere, neredeyse karara vardık diyebilirim. Hepimiz hemfikiriz, yabancılar da bize yardımcı oldu. 80 sayfalık bir içeriğimiz ve değişikliklerimiz var. Saraybosna'da devam edip iyi bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

"Temel oluşturuldu"

Bosna Hersek Hırvat Demokratlar Birliği (HDZ BiH) Başkanı Dragan Covic, müzakerelerde belirli bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

"Temel oluşturuldu. Çünkü ilk defa somut teklif ve beklentiler masaya yatırıldı. Bu formu tamamladıktan sonra bize kalan sorular 'Nasıl devam edelim?'" diyen Covic, ilerleyen günlerde toplantılara devam edip, uzlaşmaya gidilebileceğinin altını çizdi.

Covic, "Bu son altı ayda benim iyimserliğim tükendi, ama bu süreçleri yönetmiş ve konuşmuş olan meslektaşlarımı yarı yolda da bırakmak olmaz. Bu yüzden onların hazırlayacakları toplantılara uzlaşma amacıyla katılacağım." ifadesini kullandı.???????

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından seçilirken, üçüncü üye, Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek, ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Hırvatların seçimleri boykot etmeleri halinde kendi partisinin de bu boykota destek vereceğini söyleyerek, "Sırp entitesinde seçim yapılmasını engelleyeceğiz." sözlerini sarf etmişti.

ABD ve Avrupa Birliğinden diplomatlar da Bosna Hersek'te seçmenlerin, etnik olarak ayrımcılığa tabi tutulmadığı ve Hırvatların adil temsil edildiği bir seçim kanunu için yapılan reform çalışmalarına destek veriyor. Seçim reformunun bu yıl yapılacak genel seçimlerde uygulanabilmesi için kanuni değişikliklerin, seçimlerden en az altı ay önce yürürlüğe girmesi gerekiyor.

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Avrupa Birliği, Saraybosna, Sırp, Neum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakerelerinden sonuç alınamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakerelerinden sonuç alınamadı - Son Dakika
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