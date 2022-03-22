Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakerelerinden yine sonuç alınamadı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakerelerinden yine sonuç alınamadı

22.03.2022 16:21
Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakerelerinden yine sonuç alınamadı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği (AB) delegasyonu eşliğinde başlatılan seçim yasası reformu müzakereleri, yine sonuç alınamadan sona erdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği (AB) delegasyonu eşliğinde başlatılan seçim yasası reformu müzakereleri, yine sonuç alınamadan sona erdi.

Bosna Hersek seçim yasası reformu görüşmelerine Bosna Hersekli siyasi parti temsilcileri, arabulucu olarak da AB Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Michael Murphy katıldı.

Eichhorst, son 9 aydır süren müzakerelerin artık sona erdiğini belirterek "Bu, yerel liderler için kaybedilmiş bir imkandır. İçinde bulunduğumuz jeopolitik durumda ve Avrupa topraklarında bir uzlaşmaya varabileceğimizi göstermek için gerçek bir fırsattı." değerlendirmesinde bulundu.

Murphy, Bosna Hersek Federasyonu devlet kurumlarının çalışamaz hale gelmesinin, anlaşmayı engellediğini belirterek "Amerika, Bosna Hersek'in geleceğini rehin tutanları sorumluluk almaya zorlayacaktır. Liderlerin ekim ayında yapılacak seçimlere yönelme zamanı geldi. Seçimleri boykot etmek akıllıca olmaz." diye konuştu.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzzetbegoviç açıklama yapmazken Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) lideri Dragan Covic, mutabakata varılamamasından Demokratik Eylem Partisini sorumlu tutarak "Bu durumda seçimlerin yapılmasının imkanı yok." ifadesini kullandı.

Seçim Kanunu müzakeresinin sonuçlarına Hırvatistan'dan tepki

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki seçim yasası reformu müzakerelerinden sonuç alınamamasını Dayton Barış Anlaşması'nın aslının anlaşılmamasına dayandırarak "Her üç milletin de kurucu ve eşit olduğunu kabul etmiyorlar, Hırvatların, Bosna Hersek devlet sistemindeki meşru temsilini kabul etmek istemiyorlar." dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, uluslararası toplumun arabuluculuğu olup olmamasına bakılmadan, seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir çözüm bulmaya çağırarak "Bu durumda seçimlerin amacından şüphe duyulabilir." diye konuştu

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından, üçüncü üye Sırp Cumhuriyeti Entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son Devlet Başkanlığı Konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden HDZ Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.???????

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Hizb-i İslami Partisi, Avrupa Birliği, Hırvatistan, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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