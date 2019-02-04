Bosna Hersek'te Sel - Busovaca
11 dakika önce
Bosna Hersek'in genelinde kar yağışının ardından etkili olan yağmur, bir çok kentte sele neden olurken çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.
Bosna Hersek
'in genelinde kar yağışının ardından etkili olan yağmur, bir çok kentte sele neden olurken çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Ülkenin orta kesimlerindeki Busovaca'da selden zarar gören ev ve iş yerlerinde sivil koruma ekiplerince temizlik çalışmaları başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:45 Kaynak: AA
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