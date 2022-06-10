Ülke genelinde etkili olan yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek'te şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika

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