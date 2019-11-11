Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te şike depremi! VAR...
Son Dakika Spor Bosna Hersek'te şike depremi! VAR...

Bosna Hersek'te şike depremi! VAR...

7 saat önce

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde gerçekleştirilen polis operasyonlarında, şike yaptıkları iddiasıyla çok sayıda futbol hakemi gözaltına alındı.

Bosna Hersek'te şike depremi! VAR..., System.String[]

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde gerçekleştirilen polis operasyonlarında, şike yaptıkları iddiasıyla çok sayıda futbol hakemi gözaltına alındı.


Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla yürütülen ve "VAR" adı verilen operasyonda, görevlerini kötüye kullandıkları, organize suça karıştıkları, para ve hediyeler karşılığında bir tarafın lehine maçın skoruna etki ettikleri iddiasıyla profesyonel hakem ve gözlemcilerin gözaltına alındığı belirtildi.


Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında farklı şehirlerdeki birçok adreste aramalar gerçekleştirildiği aktarılırken, gözaltıların 2019 yılı içinde


Bosna Hersek İkinci Ligi'nde görev almış bazı hakem ve gözlemcilere yönelik olduğu kaydedildi.


Bu arada, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada da şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun desteklendiği ifade edildi.


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Bosna - Hersek, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:17 
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Bosna Hersek'te çok sayıda hakem ve gözlemci şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
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