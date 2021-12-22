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Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti entitesinde siyasi partilerin genel merkez binaları arandı - Son Dakika

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti entitesinde siyasi partilerin genel merkez binaları arandı

22.12.2021 16:33
Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti entitesinde siyasi partilerin genel merkez binaları arandı

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde alınan kararlara tepkiler sürerken güvenlik, Sırp Cumhuriyeti entitesinde bulunan siyasi partilerin genel merkez binalarına baskın düzenlendi.

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde alınan kararlara tepkiler sürerken güvenlik, Sırp Cumhuriyeti entitesinde bulunan siyasi partilerin genel merkez binalarına baskın düzenlendi.

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı güvenlik güçleri, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik başta olmak üzere Sırp Cumhuriyeti entitesindeki siyasetçiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak Srpska Halk Partisinin (NPS) merkezinde arama yaptı.

NPS'nin ardından Banya Luka'da Demokratik Halk Hareketinin (NDP) merkezine baskın yapıldı.

Bosna Hersek Savcılığı, baskınlarla ilgili "Anayasal düzene saldırı soruşturması kapmasında belgelerin alınması için baskın düzenlenmiştir." açıklamasını yaparken aranan belgelerin, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'ndeki tartışmalı oturumla ilgili olduğu belirtildi.

Bosna Hersek Meclisi uluslararası toplumun da baskısıyla 2005 yılında bir reform paketini onaylamak için toplanmıştı. Devlet kurumlarının güçlendirilmesini hedefleyen pakete, o dönemde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik ve partisi de destek vermişti.

Ordunun birleştirilmesi, istihbarat kurumu, ortak vergilendirme sistemi, hakimler ve savcılar konseyi gibi bazı kurumları kapsayan paket, bu kurumların yetkilerinin entitelerden alınıp devlet seviyesine taşınmasını öngörüyordu.

10 Aralık 2021 tarihinde Milorad Dodik'in çağrısıyla Sırp Cumhuriyeti entite meclisi toplanmıştı. Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Bu yetkilerin Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ne devredilmesi için Bosna Hersek Meclisinde oy çoğunluğuyla karar alınması gerekirken Dodik'in çağrıda bulunması üzerine Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, 11 Aralık'ta olağanüstü oturum kararı almıştı.

Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Sırp lider Dodik öncülüğünde toplanan Meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri ve Avrupa Birliği delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirmiş ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırmıştı.

Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik başta olmak üzere Sırp Cumhuriyeti entitesindeki siyasetçiler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Güvenlik güçleri, Banya Luka, Araştırma, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti entitesinde siyasi partilerin genel merkez binaları arandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti entitesinde siyasi partilerin genel merkez binaları arandı - Son Dakika
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