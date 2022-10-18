Bosna Hersek'te sonbahar renkleri - Son Dakika
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Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

18.10.2022 09:50
Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Doğanın farklı renklerini yansıttığı sonbaharda adeta kartpostalları andıran Saraybosna'da sarı ve kahverenginin ahengiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Saraybosna'daki milli parklar ve yürüyüş yolları fotoğraf tutkunlarının da uğrak adresi oldu.

Başkentteki İlidza semtinde bulunan ve artık tamamen sonbahar renklerinin hakim olduğu "Velika Aleja" ve şehir merkezindeki "Vilsonovo" Yürüyüş Yolu, yaprakların sararıp dökülmesiyle adeta görsel şölen yaşatıyor.

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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in 'beyaz bastonluları' sosyal hayatın parçası olmak için mücadele ediyor SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in 'beyaz bastonluları' sosyal hayatın parçası olmak için mücadele ediyor
Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te sonbahar renkleri - Son Dakika

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