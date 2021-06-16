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Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma töreni Kovid-19 tedbirlerine uygun yapılacak - Son Dakika

Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma töreni Kovid-19 tedbirlerine uygun yapılacak

16.06.2021 16:31
Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma töreni Kovid-19 tedbirlerine uygun yapılacak, System.String[]

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26. yılı vesilesiyle 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze programının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene de belirli tedbirlerle yapılacağı belirtildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26. yılı vesilesiyle 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze programının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene de belirli tedbirlerle yapılacağı belirtildi.

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının bu seneki anma törenlerinde katılımın sınırlı tutulacağı aktarıldı.

Organizasyon kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 2020'de dünya liderlerinin video konferans yoluyla anma törenine katıldığı anımsatılarak, "Bu seneki anma programı da geçen sene baz alınarak gerçekleşecek. Programa gelemeyen liderler, bu sene de video konferans yoluyla katılabilecek." ifadesine yer verildi.

Anma törenine katılmak üzere gönderilen davetiyelere cevapların 1 Temmuz'a kadar alınacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Anma töreni ve cenazelere katılacak kişilerin sağlığı bizim için son derece önemli. Anma törenlerine ilişkin tüm etkinlikler, Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu seneki anma törenine de Bosna Hersek genelinden ulaşım organizasyonunun yapılmayacağı kaydedildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her sene 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

2020'de soykırımın 25. yılında düzenlenen anma töreni, salgın nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleşmiş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda lider törene video konferans yoluyla katılmıştı.

Srebrenitsa, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma töreni Kovid-19 tedbirlerine uygun yapılacak - Son Dakika


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