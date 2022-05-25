Bosna Hersek'te strafor üretim fabrikasında yangın - Son Dakika
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Bosna Hersek'te strafor üretim fabrikasında yangın

25.05.2022 00:58
Bosna Hersek'te strafor üretim fabrikasında yangın

Bosna Hersek'in Bihaç kentindeki strafor üretim fabrikasında çıkan yangın binanın tamamını sardı.

Bosna Hersek'in Bihaç kentindeki strafor üretim fabrikasında çıkan yangın binanın tamamını sardı.

Bosna Hersek'in kuzeybatısında yer alan Bihaç'ta bir strafor üretim fabrikasında yerel saatle 07.00'de yangın çıktı. Olay yerine 8 itfaiye aracı, polis ve ambulans sevk edilirken, yangın tüm binanın tamamına yayıldı. Yangın sırasında fabrikada bulunan tüm işçiler ise dışarı çıkmayı başardı. Una-Sana Kantonu Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic yaptığı açıklamada, "İçeride doğal gaz tesisatı olduğu bilgisine sahip olduğumuz için çevredeki vatandaşlar tahliye edildi" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor. - SARAYBOSNA

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Kaynak: İHA

Ambulans, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bosna Hersek'te strafor üretim fabrikasında yangın - Son Dakika


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