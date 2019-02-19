Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te "Terör Şüphelisi" Sığınmacılara Gözaltı

Bosna Hersek'te "Terör Şüphelisi" Sığınmacılara Gözaltı

49 dakika önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Bihaç şehirlerinde 5'i terör bağlantısı, 1'i de insan kaçakçılığı şüphesiyle 6 sığınmacı gözaltına alındı.

Bosna Hersek'te
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Bihaç şehirlerinde 5'i terör bağlantısı, 1'i de insan kaçakçılığı şüphesiyle 6 sığınmacı gözaltına alındı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığına bağlı Yabancı Hizmetleri Biriminden yapılan yazılı açıklamada, yıl başından itibaren yürütülen soruşturmalar kapsamında, ülkeye giren sığınmacılar arasında 6 kişinin terör bağlantısı ve insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan Afgan sığınmacıların 5'inin terör bağlantısı, 1'inin de insan kaçakçılığı şüphesiyle yakanlandığı ve gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturabileceği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin sınır dışı edileceği vurgulandı.

Bosna Hersek makamlarına göre, ülkede sığınmacı krizinin başladığı 2018 yılının başından itibaren büyük çoğunluğu Afganistan, Pakistan, Irak ve İran'dan olmak üzere 25 binin üzerinde sığınmacı ülkeye girdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2016'da Yunanistan-Makedonya-Sırbistan- Hırvatistan güzergahındaki Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından binlerce sığınmacı Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergah olarak Bosna Hersek'i kullanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:35 Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel
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