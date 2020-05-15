Bosna Hersek'te toplu taşıma faaliyete başladı - SARAYBOSNA - Son Dakika

OPIS VIDEA :
Tramvaydan detaylar
Yolcuların binişi detaylar
Bajro Zilic'in açıklaması
Toplu taşımaya binen yolcuların koltuklara yönlendirilmesi
Vesna Bovan'ın açıklaması
Tramvayla seyahat eden yolculardan detaylar SARAYBOSNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'te durdurulan toplu taşıma iki ay aradan sonra bugün faaliyete başladı. Sınırlı sayıda yolcu kabul edecek tramvay ve otobüslerdeki koltuklar sosyal mesafe kurallarına göre işaretlendi. Yolcu ve şoföre maske takma zorunluluğu getirilirken, eldiven giyilmesi de tavsiye edildi.