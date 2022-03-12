Bosna Hersek'te Ukrayna ve Rusya'ya destek gösterileri devam ediyor - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Ukrayna ve Rusya'ya destek gösterileri devam ediyor

12.03.2022 18:27
Bosna Hersek'te Ukrayna ve Rusya'ya destek gösterileri devam ediyor

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde Ukrayna, Sırpların çoğunlukta olduğu Banja Luka'da ise Rusya için destek gösterileri düzenlendi.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde Ukrayna, Sırpların çoğunlukta olduğu Banja Luka'da ise Rusya için destek gösterileri düzenlendi.

Ülkenin farklı şehirlerinde hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya destek gösterileri devam ediyor.

Tuzla şehrinde yapılan Ukrayna'ya destek gösterisinde, yeşil ve sarı balonlarla Ukrayna bayrakları açılarak, barış taraftarı sloganlar atıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Jasmin İmamovic, Tuzla Özgürlük Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.

İmamovic, dünyanın daha önce hiç olmadığı şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı birleştiğini belirterek "Bu, Vladimir Putin'in Bosna Hersek'teki piyonlarını da durduracaktır." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılanlardan Srebrenica-Potocarı Anıt Merkezi Başkanı Emir Suljagic, Ukrayna'da, Bosna Hersek barışının da savunulduğuna işaret ederek "Ukrayna'daki savaşta dünyanın kaderine karar veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'teki Ukrayna Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Serhii Miniailo da gösteride hazır bulunarak, Tuzlalılara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sırpların çoğunlukta olduğu Banja Luka'da Rusya'ya destek

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti içerisinde yer alan ve Sırpların, Sırp Cumhuriyeti'nin başkenti olarak nitelendirdiği Banja Luka şehrinden ise Rusya'ya destek geldi.

Banja Luka'daki Rusya taraftarları gösteride, Rusya bayrakları ile "Rusya, onurlu bir dünya yaratılmasına öncülük et!", "Tanrıya dua edelim, Ukrayna'da barış, insanlar arasında iyi niyet olsun" yazılı pankartlar açıldı.

Gösteriyi organize eden Sırp Rus Köprüsü Derneği Başkanı Zdravko Mocevic, amaçlarının dünyaya her şeyin siyah beyaz olmadığını göstermek olduğunu belirtti.

Mocevic, "Ukrayna'daki çatışma sadece Rusya ile ilgili değil. Diğer bir yönü daha var. Bunun dünyaya yayılmasından korkuyoruz." diye konuştu.

Gösteriye Sırp Cumhuriyeti Gece Kurtları Motorcular Kulübü, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti entitesi Enerji ve Madencilik Bakanı Peter Djokic, Çalışma ve Malul Gazileri Koruma Bakanı Duska Milunovic ve "Seçim Bizim" halk hareketi üyeleri de katıldı.

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Ukrayna, Rusya, Tuzla, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Ukrayna ve Rusya'ya destek gösterileri devam ediyor - Son Dakika


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