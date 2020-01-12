Bosna Hersek'te Uygur Türklerine destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Uygur Türklerine destek yürüyüşü düzenlendi

6 saat önce

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yürüyüş düzenlendi.

Bosna Hersek'te Uygur Türklerine destek yürüyüşü düzenlendi, System.String[]

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yürüyüş düzenlendi.

Bosna Hersek Mısır Birliği tarafından Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) bünyesindeki Sınırların Ötesinde Uluslararası Gençlik Kulübü (IYBB) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) iş birliğinde düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Bosna Hersekli katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, Çin tarafından kurulan toplama kamplarına kapatılan Uygur Türklerinin yalnız olmadığı mesajını verdi.

Başkentteki tarihi Başçarşı'dan başlayan yürüyüşe katılanlar "Uygurlara Özgürlük", "Adaletsizliğe Son" ve "Uygurları Kurtarın, Soykırıma Son Verin" yazılı dövizler taşıdı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Saraybosna, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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