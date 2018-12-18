Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te Yemen İçin Yardım Kampanyası

Bosna Hersek'te Yemen İçin Yardım Kampanyası

2 saat önce

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Pomozi.ba" adlı yardım kuruluşu, Yemen'deki çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Bosna Hersek'te Yemen İçin Yardım Kampanyası, System.String[]
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Pomozi.ba" adlı yardım kuruluşu, Yemen'deki çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Pomozi.ba'dan yapılan yazılı açıklamada, yardım etmek isteyen Bosna Herseklilerin, 1 avro bağışta bulunabileceği ifade edildi.

Yemen'deki çocukların her gece aç uyuduklarına dikkat çekilen açıklamada, "Birinin başına senin dertlerinden çok daha büyüğü gelince ona yardım etmek zenginlik değil şeref meselesidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Pomozi.ba'nın Bosna Herseklilerin yardım elini, uluslararası yardım kuruluşları iş birliğinde ve Türk Kızılayı aracılığıyla Yemen'e ulaştıracağı vurgulandı.

Yemen'de 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

BM verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği ülkede her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:58 Kaynak: AA

Saraybosna, Yemen, Güncel
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