Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu - Son Dakika
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Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu

6 saat önce

Bosna Hersek'te geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimin ardından kurulan yeni hükümet, Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu aldı.

Bosna Hersek'te geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimin ardından kurulan yeni hükümet, Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu aldı.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi, hükümeti oluşturacak isimleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Tartışmaların ardından yapılan oylamada, 29 milletvekili "evet", 8 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, bir milletvekili de çekimser kaldı.

Yeni hükümetin güvenoyu almasıyla ülkede 14 ay sonra hükümet kurulmuş oldu.

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinden (SNSD) Zoran Tegeltija'nın başkanlık edeceği Bakanlar Konseyi'ni oluşturan isimler şöyle:

Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Bisera Turkovic, Maliye Bakanı ve Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Vjekoslav Bevanda, Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Stasa Kosarac, İletişim ve Ulaştırma Bakanı Vojin Mitrovic, Sivil İşler Bakanı Ankica Gudeljevic, Adalet Bakanı Josip Grubesa, Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ve Savunma Bakanı Sifet Podzic.

Ülkedeki en büyük Boşnak, Sırp ve Hırvat partileri kasım ayında yeni hükümeti kurma noktasında anlaşmış, geçen süre zarfında bakan ve bakan yardımcılarının isimleri belirlenmişti.

Hükümet, SNSD'nin yanı sıra Demokratik Eylem Partisi (SDA), Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BİH), Daha İyi Gelecek Birliği (SBB) ve Demokrat Cephe (DF) partilerinden oluştu.

Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu

Bosna - Hersek, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:11 Kaynak: AA
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