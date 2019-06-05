Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu
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Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

1 saat önce

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.

Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu, System.String[]
Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.
Başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda yapılan kazı çalışmaları sonucunda, savaş kurbanlarının gömülü olduğu yeni bir toplu mezarın belirlendiği bildirildi.
Bosna Hersek Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden kazı çalışmaları neticesinde yeni bir toplu mezarın bulunduğuna işaret edilerek, kazıda tespit edilen kemik kalıntılarının savaşta Donji Hadzic'te öldürülen ve kayıp olan Boşnak sivillere ait olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.
Kayıp Kişiler Enstitüsü başta olmak üzere emniyet ve savcılık yetkililerinin sahada bulunduğu belirtilen açıklamada, yeni toplu mezarın mayın bölgesine yakın olduğu ve kemik kalıntılarının çıkartılması işlemlerinin büyük bir dikkatle yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, toplu mezarın, tanık ifadeleri sonucu ortaya çıkarıldığına dikkat çekilerek, kemik kalıntılarının kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderileceği kaydedildi.
Öte yandan Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, Bosna Hersek'te bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:53 Kaynak: AA
Saraybosna, Güncel
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