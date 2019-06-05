Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu
32 dakika önce
Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.
Bosna Hersek
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:08
'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.
Başkent Saraybosna
yakınlarındaki İgman Dağı'nda yapılan kazı çalışmaları sonucunda, savaş kurbanlarının gömülü olduğu yeni bir toplu mezarın belirlendiği bildirildi.
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