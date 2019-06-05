Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu
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Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

32 dakika önce

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.

Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu, System.String[]
Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.

Başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda yapılan kazı çalışmaları sonucunda, savaş kurbanlarının gömülü olduğu yeni bir toplu mezarın belirlendiği bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:08 
Saraybosna, Dünya
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