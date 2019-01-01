Bosna Hersek'te Yılbaşı Kutlamaları
1 saat önce
Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yılbaşı coşkuyla karşılandı.
Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek
'in başkenti Saraybosna
'da yılbaşı coşkuyla karşılandı. Başkentteki kutlamaların merkezi Tito Caddesi olurken, binlerce kişi Bosna Hersekli şarkıcı Hari Mata Hari
'nin şarkıları eşliğinde 2019'u karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:38 Kaynak: AA
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
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