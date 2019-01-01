Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te Yılbaşı Kutlamaları

Bosna Hersek'te Yılbaşı Kutlamaları

1 saat önce

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yılbaşı coşkuyla karşılandı.

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yılbaşı coşkuyla karşılandı. Başkentteki kutlamaların merkezi Tito Caddesi olurken, binlerce kişi Bosna Hersekli şarkıcı Hari Mata Hari'nin şarkıları eşliğinde 2019'u karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:38 Kaynak: AA

Mata Hari, Saraybosna, Güncel
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