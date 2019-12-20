Bosna Hersek'te "Yılın Sporcusu" seçilen Tuka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bosna Hersek'te 'Yılın Sporcusu' seçilen Tuka, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor

Bosna Hersek'te "Yılın Sporcusu" seçilen Tuka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Katar'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizim Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak ülkesi Bosna Hersek'e tarihi bir başarı yaşatan atlet Amel Tuka, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersek'te

Katar'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizim Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak ülkesi Bosna Hersek'e tarihi bir başarı yaşatan atlet Amel Tuka, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

800 metrede ülke rekorunu elinde tutan ve bu yıl Bosna Hersek'te "Yılın Sporcusu" seçilen Tuka, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Tuka, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafına oy verdi.

Bosna - Hersek, Anadolu Ajansı, Katar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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