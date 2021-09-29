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Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret - Son Dakika

Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret

29.09.2021 17:13
Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret, System.String[]

Bosna Hersek'teki savaş sırasında (1992-1995) Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan ve 1993'te Ahmiçi köyünde 116 Boşnak sivilin katledilmesinin ardından köye ilk gelenler arasında bulunan emekli İngiliz subayı Bob Stewart, beraberindeki heyetle bölgeyi ziyaret etti.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında (1992-1995) Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan ve 1993'te Ahmiçi köyünde 116 Boşnak sivilin katledilmesinin ardından köye ilk gelenler arasında bulunan emekli İngiliz subayı Bob Stewart, beraberindeki heyetle bölgeyi ziyaret etti.

Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde katledilen kurbanların anısına yapılan anıtı ziyaret eden Stewart ve beraberindeki İngiliz heyet, kurban yakınlarıyla bir araya geldi.

Stewart, Bosna Hersek'te yaşananların asla unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Buraya 15 meclis üyesiyle geldim. Burada bir soykırım yaşandı ve bunu görmelerini istedim." dedi.

BM olarak o dönemde geç harekete geçtiklerini anımsatan Stewart, "Buraya geldiğimde köydeki cami yıkılmıştı. Köy tamamen yok edilmişti. Kısa bir süre içinde erkek, kadın, çocuk, yaşlı ve hayvan cesetleri bulduk. Gördüklerime inanamadım." diye konuştu.

Stewart, BM'nin Bosna Hersek'teki savaşta başarısız davrandığını sözlerine ekledi.

Ahmiçi Kurbanları Derneği Başkanı Atif Ahmiç de Stewart'ın köyde yaşanan katliamın en yakın tanıklarından birisi olduğuna işaret ederek, yapılan ziyaretle Ahmiçi'de yaşananların unutulmadığını söyledi.

Ahmiçi Katliamı

Bosna Hersek'teki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.

Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret
Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret
Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret
Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret
Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret

Birleşmiş Milletler, Emekli, Kurban, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosna Hersek'teki Ahmiçi katliamını unutamayan emekli İngiliz subaydan bölgeye ziyaret - Son Dakika
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