Batı Avrupa ülkelerine uzanan umut yolculuğundaki geçiş ülkelerinden biri olan Bosna Hersek'e gelen çok sayıda düzensiz göçmen, ağır kış şartlarında zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde bulunan otogarda kurdukları çadırlarda kalan 200 civarından düzensiz göçmen, kışın geçmesini ve tekrar hedefledikleri Batı Avrupa ülkelerine doğru yola koyulmayı bekliyor.

Sıcaklığın sürekli sıfırın altında seyrettiği, hijyen koşullarının asgari düzeyde olduğu bir ortamda hayatta kalmaya çalışan göçmenler, otogarın yanı başındaki alanda yaktıkları ateşlerle ısınıyor, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeklerle karınlarını doyuruyor.

Afganistan, Fas, Cezayir, Pakistan gibi ülkelerden gelen düzensiz göçmenler için Bosna Hersek'teki bu otogar adeta geçici bir durak haline geldi.

Almanya, İtalya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere gitmenin hayalini kuran göçmenler, yolculuklarına devam etmek için ilkbaharın gelmesini, ve karların erimesini bekliyor.

Bir aydır otogardaki çadırda kalan Pakistanlı Muhammed Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki koşulların çok zor olduğunu belirterek "Birçok sıkıntımız var. Ama en azından bize yiyecek ve giyecek veren insanlar var." dedi.

Ülkesinden bir yıl kadar önce yola çıktığını ve bir süre Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da da kaldığını anlatan Hasan, "Biz de insanız. İnsana yakışan şartlarda yaşamak bizim de hakkımız." ifadelerini kullandı.

Faslı Muhammed Amin de hayatına gelişmiş bir Batı Avrupa ülkesinde devam etmek istediğini belirterek "Bosna Hersek'te kalmak istemiyorum. Yaşadığımız şu yere bir bakın. Birinin burada kalmak isteyeceğini düşünebiliyor musunuz?" diye konuştu.

Gönüllüler ile göçmenler arkadaş oluyor

Adeta çadırdan bir kampa dönüşen otogarda gönüllü olarak çalışan Tuzlalı gazeteci Senad Piric, gönüllüler olarak bu insanlara ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştıklarını ifade ederek "Gönüllüler ile göçmenler arkadaş oluyor. Onları kafeye ya da konsere götürüyoruz." dedi.

Tuzla'daki göçmen sayısının net olmadığını ancak her gün 200 civarında göçmene yemek dağıtıldığını anlatan Piric, şehrin farklı bölgelerindeki terk edilmiş binalarda veya parklarda da çok sayıda göçmen kaldığını söyledi.

Bir yılı aşkın süredir göçmenler konusunda devletten destek talep ettiklerini vurgulayan Piric, "Ancak sistem bu sorunu yok sayıyor. Biz de sivil toplum örgütlerinin destekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Piric, derme çatma bir binada kurdukları merkezde göçmenlere sağlık hizmeti de verdiklerini kaydederek "Bizim çabalarımız da olmasa burada insanlık faciası yaşanırdı. Ayrıca güvenlik açısından da büyük sorunlar ortaya çıkardı. Yiyeceği olmayan 200 insan düşünün. Bu insanların şu an sahip oldukları yaşam şartları, hayvanlar için bile yetersiz." ifadelerini kullandı.

Göçmenlerin bir kısmı eski bir otele yerleştirildi

Bu arada, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Emmaus" ve "Merhamet" yardım kuruluşları da otogardaki çadırlarda kalan göçmenlere her gün üç öğün yemek dağıtıyor.

Öte yandan, "Pomozi.ba" isimli başka bir yardım kuruluşu, açık havada kalan bir grup göçmeni, şehir merkezi yakınlarındaki eski bir otele yerleştirdi.

Kapasitesi nedeniyle kapılarını ancak yardıma en çok ihtiyacı olan 50 göçmene açabilen otelin sakinleri arasında, Afganistanlı üç kardeş de bulunuyor. Gulazim (28), Abdul Bashir (25) ve Umar (15) kardeşler, "oyun" olarak nitelendirdikleri yolculuklarına 6 aydır devam ettiklerini ve tek hedeflerinin Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak olduğunu söyledi.

2018'in başından beri yoğun bir şekilde göçmen akınına uğrayan Bosna Hersek'te halen 7 binin üzerinde düzensiz göçmen olduğu tahmin ediliyor. Bosna Hersek'te kalıcı olmayan göçmenler, ilk fırsatta Hırvatistan ve Slovenya üzerinden Batı Avrupa ülkelerine geçiyor.