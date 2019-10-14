Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'teki Paljenik Zirvesi'nden Mehmetçik'e destek
Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki Paljenik Zirvesi'nden Mehmetçik'e destek

Bosna Hersek'teki Paljenik Zirvesi'nden Mehmetçik'e destek

1 saat önce

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Vlasic Dağı'nın bin 943 metre rakımlı en yüksek noktası konumundaki Paljenik'e tırmanan bir grup, zirvede Türk bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.

Bosna Hersek'teki Paljenik Zirvesi'nden Mehmetçik'e destek, System.String[]

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Vlasic Dağı'nın bin 943 metre rakımlı en yüksek noktası konumundaki Paljenik'e tırmanan bir grup, zirvede Türk bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.

Aralarında Saraybosna, Zenica ve Doboj şehirlerinden dağcıların bulunduğu grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bosna Hersek Dostluk Köprüsü ve "Ze-Explorer" Dağcılık Kulübü üyelerinden oluşan grup, Paljenik Zirvesi'nden gönderdikleri mesajda, terörle mücadelesinde her daim Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Grup, Türk bayrağının yanında bağımsız Bosna Hersek'in ilk bayrağı olan zambaklı bayrağı da açarak dostluk ve kardeşlik mesajı gönderdi.

Vlasic Dağı ve Paljenik Zirvesi, özellikle 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında Boşnak askerlerin büyük zaferler kazandığı noktalardan biri olarak biliniyor.

Barış Pınarı Harekatı, Saraybosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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