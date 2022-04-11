Bosna Hersek'teki Sarı Kale'de iftar geleneksel top atışıyla açıldı - Son Dakika

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Bosna Hersek'te Ramazan ayının gelmesi ile Müslümanlar iftarlarını açmak için tarihi Sarı Kale'ye akın etti.

Bosna Hersek'te Ramazan ayının gelmesi ile Müslümanlar, açık havada iftarlarını açmak için tarihi Sarı Kale'ye akın etti. Yıllardır devam eden geleneklerin yaşatıldığı Sarı Kale'de iftar vakti top atışı ile duyurulurken, yüzlerce kişi her Ramazan'da kaleye ziyaret ediyor.

Ramazan ayına özel yapılan top atışı geleneği, Yugoslavya Krallığı dönemine kadar uzanıyor. İkinci Dünya Savaşı ve Komünistlerin gelişinden sonra top atışı yasaklanırken, 1990'daki seçimlerin ardından top atışları yeniden başlatıldı.

Başkent Saraybosna'nın etkileyici manzarasına sahip kaleyi ayrıca, her yıl binlerce turist çekiyor.

(Osman Hodzic/İHA)