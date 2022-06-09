Savaş suçlusu Sırp komutan Zeljko Raznatovic Arkan'ın askerlerine elleri yukarıda teslim olan savaşın ilk esirlerinden Hajrus Ziberi'nin fotoğrafı ise serginin en önemli fotoğraflarından biri.

Haviv'in objektifine esir değişimleri de yansırken bu kişilerin aileleriyle buluştuğu duygu dolu anlar da fotoğraflarda yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

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