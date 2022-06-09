Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı

09.06.2022 21:57

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi Sergiden detaylar Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldıBELGRAD - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ABD'li fotoğrafçı Ron Haviv'in "Özgürlük" temalı sergisi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi

Sergiden detaylar Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı

BELGRAD - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ABD'li fotoğrafçı Ron Haviv'in "Özgürlük" temalı sergisi ziyaretçilere açıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın başlamasının 30'uncu yıl dönümü kapsamında açılan sergide, Bosna Hersek'teki toplama kamplarından kareler dikkati çekti.

Haviv'in objektifine esir değişimleri de yansırken bu kişilerin aileleriyle buluştuğu duygu dolu anlar da fotoğraflarda yer aldı.

Savaş suçlusu Sırp komutan Zeljko Raznatovic Arkan'ın askerlerine elleri yukarıda teslim olan savaşın ilk esirlerinden Hajrus Ziberi'nin fotoğrafı ise serginin en önemli fotoğraflarından biri.

Belgrad'daki sergi 16 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı
Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı
Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı
Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı
Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

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