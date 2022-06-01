Bosna Hersek'teki savaşta 30 yıl önce öldürülen 3 kişi toprağa verildi

GORNJA Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen ve kimliği tespit edilen 3 kurban, kılınan cenaze namazının ardından Gornja Kalesija'daki şehitliğe defnedildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Zvornik'te 30 yıl önce öldürülen Vehid Mandzo (1967), Hadzira Johic (1927) ve Fata Ibrahimovic (1926) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Zvornik Kayıp Kişiler ve Esirler Derneği Başkanı Ahmet Grahic, burada yaptığı açıklamada, savaşın sona ermesinin üzerinden yıllar geçse de izlerinin silinmediğini ifade ederek, "Tek bir yara, üzerinde 30 kesik var. Burada işlenen suçların sorumlularının cezalandırılması biraz olsun yaralarımıza iyi gelir." dedi.

Zvornik'te öldürülen 445 kişinin cesedine hala ulaşılamadığını söyleyen Grahic, "Gornja Kalesija'da bugünkü cenazelerle birlikte 801 kurban toprağa verildi." ifadelerini kullandı.

Toprağa verilen Vehid Mandzo'nun kız kardeşi Ferida Cisica Emric de kardeşinin 3 ay boru fabrikasında kapalı tutulduğunu anlatarak, "Babam oğlunun toprağa verilmesini göremedi. Annem ise Vehid daha 9 aylıkken vefat etti." diye konuştu.

Bosna Hersek'teki savaşta Zvornik ve civarında Sırplar tarafından 2 binden fazla Boşnak sivil katledilmişti.