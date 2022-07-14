Bosna Hersek'teki savaşta hayatını kaybeden 16 kurban daha 20 Temmuz'da toprağa verilecek - Son Dakika
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Bosna Hersek'teki savaşta hayatını kaybeden 16 kurban daha 20 Temmuz'da toprağa verilecek

14.07.2022 16:18
Bosna Hersek'teki savaşta hayatını kaybeden 16 kurban daha 20 Temmuz'da toprağa verilecek

Bosna Hersek'teki savaş sırasında ülkenin kuzeyindeki Prijedor'da Sırplar tarafından acımasızca katledilen 16 kurban daha 20 Temmuz'da düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında ülkenin kuzeyindeki Prijedor'da Sırplar tarafından acımasızca katledilen 16 kurban daha 20 Temmuz'da düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

Ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen ve 30 yıl sonra kimliği tespit edilen 16 Boşnak sivilin, 20 Temmuz'da Kamicani Anıt Merkezi'nde kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği ifade edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, bu yıl toprağa verilecek kurbanların en gencinin öldürüldüğünde 19 yaşında olan Husein Jakupovic olduğuna işaret edilerek, "Öldürüldüğünde 65 yaşında olan Edhem Kaltak ise toprağa verilecek kurbanların en yaşlısı." bilgisi verildi.

Prijedor'da ne oldu?

Bosna Hersek'teki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi. Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

Prijedor'daki katliamda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan Boşnak siviller her yıl 20 Temmuz'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki savaşta hayatını kaybeden 16 kurban daha 20 Temmuz'da toprağa verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bosna Hersek'teki savaşta hayatını kaybeden 16 kurban daha 20 Temmuz'da toprağa verilecek - Son Dakika
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