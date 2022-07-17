Bosna Hersek'teki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 Boşnak genç için anma töreni düzenlendi.

Başkent Saraybosna'nın doğusundaki Trnovo'da kurbanların öldürüldüğü ormanlık alanda, katliamın 27'nci yılında düzenlenen anma törenine, savaş mağdurları derneklerinin temsilcileri ile kurşuna dizilen gençlerin yakınları katıldı.

Kardeşi Azmir Alispahic'i kaybeden Suada Salkic, öldürüldüğünde 16 yaşında olan kardeşinin en genç kurban olduğunu anımsatarak, "Çok zor. Kelimelerle anlatılamaz. Acımız her daim yüreğimizde." dedi.

Eşini kaybeden Vahida Delic de en sevdiklerinin öldürüldüğü yerde bir anıt yapılması gerektiğini belirterek, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyledi.

Öldürüldüğünde 36 yaşında olan Sidik Salkic'in kız kardeşi Beriza Tapitarevic ise gösterilen kayıttan kardeşini tanıdığını ifade ederek, kurbanların nasıl bir acı ve işkence çektiğini asla tam bilemeyeceklerini kaydetti.

Trnovo'da ne oldu?

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Temmuz 1995'te Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en yaşlısı ise 36 yaşındaydı.

Katliamın görüntüleri, o dönemde dünya basınına da yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından Sırp birliğinin komutanı Slobodan Medic 20 yıl, birliğin mensupları Pero Petrasevic 13 yıl, Aleksandar Medic de 5 yıl hapis cezası almıştı.