Bosna Hersek'te 27 yıl önceki pazar yeri katliamının kurbanları törenle anıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te 27 yıl önceki pazar yeri katliamının kurbanları törenle anıldı

28.08.2022 14:08
Bosna Hersek'te 27 yıl önceki pazar yeri katliamının kurbanları törenle anıldı

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kurban, katliamın 27'nci yılında törenle anıldı.

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kurban, katliamın 27'nci yılında törenle anıldı.

28 Ağustos 1995'te yaşanan katliamda hayatını kaybeden 43 kişinin isimlerinin okunmasıyla başlayan programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Saraybosna Kantonu (KS) yetkilileri, kurban yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Komsic, törenin yapıldığı alana çiçek bırakırken KS Meclis Başkanı Elvedin Okeric, burada yaptığı açıklamada, insanların parklarda, su kuyruklarında ve pazarlarda planlı şekilde öldürüldüğünü söyledi.

Okeric, "Adalet yerini bulmalı ve bu korkunç suçların failleri cezalandırılmalı. Bu tür suçları unutmayacağız ve unutamayız. Bunlar normal bir insanın anlayamayacağı türden kötülükler. Geçmişte yaşananlara dair hatırladıklarımız acı ve ağır olsa da geleceğimizi Bosna Hersek'teki tüm halkların eşitliği üzerine inşa etmeliyiz." dedi.

Saldırıda yaralanan 84 kişi arasında yer alan Amerisa Ahmetovic, 27 yıl önce düzenlenen saldırıda bacağını kaybettiğini ve bu kayıp yüzünden, hala o günün etkisinde yaşadığını belirtti.

Savaş mağduru Sefika Skorupan da katliamın yaşandığı günü asla unutamayacağını vurgulayarak kolu, bacağı ve kafası kopmuş insanların hastaneye götürülüşüne şahit olduğunu kaydetti.

Anma törenine katılanlar, kurbanlar için yapılan anıta çiçek bırakıp dua etti.

Pazar yerinde iki katliam yaşanmıştı

Savaşta başkent Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birliklerince Markale'deki pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te bir havan topu saldırısı düzenlenmişti. Bu saldırıda 68 kişi hayatını kaybetmiş, 144 kişi yaralanmıştı. 28 Ağustos 1995'te yapılan saldırıda ise 43 sivil ölmüş, 84 kişi yaralanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlarla ortaya koyarken, katliamın sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic 29 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saraybosna'nın kuşatılması ve kuşatma boyunca işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saraybosna, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulurken şehirde 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Zeljko Komsic, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

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