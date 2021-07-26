Bosna Hersek'teki soykırım inkar yasasına karşılık Sırp yetkililerde görev bırakma boykotu - Son Dakika

BANJA Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun soykırım inkarının cezalandırılmasına yönelik yasaya karşı çıkan Sırp yetkililer, görev bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Banja Luka kentinde bir araya gelen ve aralarında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik'in de bulunduğu Sırp yetkililer, görev süresi bu ay sonunda dolan Inzko'nun soykırımın inkarını suç sayan bir yasa çıkartmasını asla kabul etmediklerini belirtti.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Meclis Başkanı Nedeljko Cubrilovic, düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanlığı Konseyi başta olmak üzere Bosna Hersek Bakanlar Konseyi ve Bosna Hersek Meclisinde görev alan tüm Sırp yetkililerin görevlerini boykot edeceğini duyurdu.

Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) yasal olmadığını savunan Cubrilovic, "Bosna Hersek kurumlarında Sırpların çalışabilmesi için uygun şartlar bulunmuyor. " dedi.

Inzko, yıllardır beklenen yasayı çıkarttı

12 yıllık görev süresi bu ay sonunda bitecek olan Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko, 23 Temmuz'da "Bonn Yetkilerine" dayanarak ülkede "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa" çıkartmıştı

Buna göre, uluslararası mahkemelerde veya Bosna Hersek Mahkemesinde kanıtlanmış soykırım, insanlığa karşı suçları ve savaş suçlarını inkar, yüceltme, önemsizleştirme veya aklamaya çalışan kimselerin, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

Irk, renk, din, ulusal veya toplumsal köken, millet veya etnik topluluğa yönelik nefret ve şiddeti körükleyenlerin ise 3 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı kaydedilirken, söz konusu suçlara ilişkin afiş, el ilanı ve broşür dağıtan kimsenin ise en az 3 yıl hapse mahkum edileceği bildirilmişti.

Inzko'nun bu adımı Boşnaklar tarafından memnuniyetle karşılanırken, ülkedeki Sırpların tepkisine neden olmuştu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletler'e (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Avusturyalı diplomat Valentin Inzko, 2009'dan beri Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi olarak görev yapıyor.