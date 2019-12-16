Bosna-Hersek'teki Soykırım Müzesi'nde çalışan 5 kişi yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bosna-Hersek'teki Soykırım Müzesi'nde çalışan 5 kişi yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandı - Son Dakika Dünya

Bosna-Hersek'teki Soykırım Müzesi'nde çalışan 5 kişi yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandı

6 saat önce

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna ve Mostar kentlerindeki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım müzelerinde görev alan 5 kişi, kurumların gelirlerinden zimmetlerine para geçirmek suçlamasından tutuklandı. İddialara göre, şüpheliler müze ziyaretleri için kayıt dışı bilet satıyordu

Bosna-Hersek'teki Soykırım Müzesi'nde çalışan 5 kişi yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandı, System.String[]

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna ve Mostar kentlerindeki "İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım" müzelerinde görev alan 5 kişi, kurumların gelirlerinden zimmetlerine para geçirmek suçlamasından tutuklandı.


Saraybosna bölge savcılığı sözcüsü Azra Bavciç konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, müzenin kurucularından Jasmin Meskovic'in de şüpheliler arasında olduğunu açıkladı. Meskoviç ayrıca Bosna Hersek Toplama Kampı Mağdurları Birliği Başkanı sıfatını taşıyordu.

Euronews.com'da Görüntüle

Saraybosna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü
Trump'a yönelik azil raporu açıklandı Otopsi odasında bir kadının cesedine istismar uygulayan görevliyi polis bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı

Son Dakika Haberleri
04:51 Başkent sokaklarında yoğun sis - Son Dakika Haber
02:47 Zehirlendiği iddiasıyla ölen şahsın metil alkol kullandığı şüphesi - Son Dakika Haber
02:40 Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimine Ocak'ta ara verecek - Son Dakika Haber
02:20 Demokratik Kongo'daki madenci ölümleri nedeniyle teknoloji devlerine dava - Son Dakika Haber
01:43 Samandağ'da patlayan trafo maddi hasara yol açtı - Son Dakika Haber
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Son Dakika Haber
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 05:14:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bosna-Hersek'teki Soykırım Müzesi'nde çalışan 5 kişi yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]