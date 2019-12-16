Bosna-Hersek'teki Soykırım Müzesi'nde çalışan 5 kişi yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandı

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna ve Mostar kentlerindeki "İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım" müzelerinde görev alan 5 kişi, kurumların gelirlerinden zimmetlerine para geçirmek suçlamasından tutuklandı.



Saraybosna bölge savcılığı sözcüsü Azra Bavciç konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, müzenin kurucularından Jasmin Meskovic'in de şüpheliler arasında olduğunu açıkladı. Meskoviç ayrıca Bosna Hersek Toplama Kampı Mağdurları Birliği Başkanı sıfatını taşıyordu.