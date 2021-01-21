Bosna Hersek'teki Srebrenitsa ve Doboj'da "usulsüzlük" nedeniyle seçimler iptal edildi - Son Dakika

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa ve Doboj'da "usulsüzlük" nedeniyle seçimler iptal edildi

21.01.2021 15:55
Bosna Hersek'teki Srebrenitsa ve Doboj'da

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), 15 Kasım 2020'de düzenlenen yerel seçimlerde "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle Srebrenitsa ve Doboj şehirlerindeki seçimleri iptal etti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), 15 Kasım 2020'de düzenlenen yerel seçimlerde "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle Srebrenitsa ve Doboj şehirlerindeki seçimleri iptal etti.

Yapılan itirazların ardından uzun süredir konuyu değerlendiren CIK yetkilileri, bugün başkent Saraybosna'daki oturumda Srebrenitsa ve Doboj ile ilgili karar aldı.

CIK, bu şehirlerdeki seçim merkezlerinin büyük çoğunluğunda çok sayıda seçmenin geçersiz belgelerle oy kullandığının kanıtladığına hükmederken, seçimlerin iptali kararı oy çokluğu ile alındı.

CIK Üyesi Vanja Bjelica Prutina, Srebrenitsa'daki seçimlerin çok daha önce iptal edilmesi gerektiğini belirterek iki şehirde de usulsüzlükler yapıldığını savunduğu için büyük baskı altında kaldığını ifade etti.

Bu arada, Müslüman Boşnaklara yönelik 1995 yılında soykırım yapılması sebebiyle ayrı bir öneme sahip Srebrenitsa'da seçimlerin yenilecek olması Boşnak taraflarca memnuniyetle karşılandı.

Seçim öncesinde ve sonrasında Sırp tarafının usulsüzlük yaptığını ve bu sayede seçimler kazandığını savunan Boşnaklar, CIK kararı ile haklı olduklarını kanıtladı.

Srebrenitsa'da Boşnakların ortak adayı olan Alija Tabakovic, yaptığı açıklamada, CIK'ın bekledikleri yönde bir karar aldığını belirterek "Yazdıklarımız, söylediklerimiz, şikayetlerimiz doğru çıktı. Srebrenitsa'da oylar çalındı ve seçim yasası ihlal edildi." dedi.

CIK tarafından soruşturma başlatmış, polis operasyon düzenlemişti

Savcılığın talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bünyesindeki özel polis birlikleri, yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Aralık 2020'de Srebrenitsa'da operasyon düzenlemiş ve çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Seçim öncesi ve sonrası Srebrenitsa'daki ana gündem Sırpların usulsüzlük yaptığına dair iddialar olurken, seçim günü Sırbistan plakalı çok sayıda aracın Srebrenitsa'ya seçmen taşıdığı görülmüştü.

Boşnakları tek çatı altında toplayan "Benim Adresim: Srebrenitsa" isimli inisiyatif, seçim günü yaklaşık 200 kişinin sahte belgelerle oy kullandığını ve şehirdeki seçimin iptal edilmesi gerektiğini belirtirken, iddialar üzerine CIK de soruşturma başlatmıştı.

Srebrenitsa, Saraybosna, Polis, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki Srebrenitsa ve Doboj'da 'usulsüzlük' nedeniyle seçimler iptal edildi - Son Dakika


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