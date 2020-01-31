Bosna Hersek'teki tüm camilerde Türkiye'deki depremzedelere yardım toplandı - Son Dakika

Bosna Hersek genelindeki tüm camilerde, cuma namazı sonrası Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım toplandı.

Bosna Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) önceki gün aldığı karar doğrultusunda, ülke genelinde ve Boşnak diasporasının yaşadığı ülkelerdeki camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Cuma namazını kılmak için camileri dolduran Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirdikten sonra bağışta bulundu.

Başkent Saraybosna'daki en önemli Osmanlı camilerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin başimamı Mensur Malkic, cuma hutbesinde, doğal afet durumlarında birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Bosnalı Müslümanlar olarak Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içinde olmak adına bu yardım kampanyasını düzenlediklerini kaydeden Malkic, "Karşımıza çıkan acı imtihanlardan sadece Allah'ın yardımıyla kurtuluruz. O, sabredenlerin ve isyan etmeyenlerin yanındadır." dedi.

Yardımlarla, depremzedelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyleyen Malkic, "Depremde evlerini, yakınlarını kaybedenlere elimizden geldiği kadar yardım etmek bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.