Bosna Hersek'teki Türk Şehitliği Anıtı'nda Tören - Sanski

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı vesilesiyle Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most şehrinde anma töreni düzenlendi.

Çanakkale şehitleri başta olmak üzere hem Türk hem de Boşnak şehitlerin dualarla anıldığı törenlerin ilki, Fatih Sultan Mehmet'in 1463'te Sanski Most şehri yakınlarındaki Kamengrad'ı fethi sırasında şehit düşen askerler anısına yaptırılan Türk Şehitliği Anıtı'nda gerçekleştirildi.



Törene kanton ve devlet düzeyinde Bosna Hersekli yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ali Tanış, Türk kurumları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Anıta çelenk konulmasının ardından Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, Kuran-ı Kerim okuyup iki ülke şehitleri için Türkçe ve Boşnakça dua etti.



Heyet daha sonra anıtın yakınında bulunan ve Fatih Sultan Mehmet'in ordusuyla cuma namazı kıldığı Musalla mevkisine geçerek dua okudu.



"Milletimiz şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak"



Anma törenlerinin ikinci kısmı ise Sanski Most Şehir Kütüphanesi'nde yapıldı.



Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitlerini Bosna Hersek gibi bir dost ülkede anmaktan kıvanç duyduğunu kaydederek, "Bugün Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan, Kuzey Afrika'dan simaları farklı, yürekleri aynı heyecanla dolu Mehmetlerin, vatan müdafaası için omuz omuza çarpışıp toprağa düşen fidanların anıları önünde saygıyla eğildiğimiz ve onları minnetle andığımız özel bir gündür." dedi.



Çanakkale Savaşı'nın, vatan savunmasının akıl ve iman gücüyle destana dönüştüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir mücadele olduğunu vurgulayan Koç, bu savaşın Türk milletinin hem en zorlu hem de en parlak sayfalarından biri olduğunu kaydetti.



Koç, "Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır." ifadesini kullandı.



Albay Tanış da bugün burada Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İnönü'den Dumlupınar'a, Saraybosna'dan Srebrenitsa'ya ve Prijedor'dan Foça'ya kadar dünya tarih ve edebiyatına destanlar yazdıran Türk ve Boşnak kahramanları anmak için toplandıklarını belirterek, "18 Mart, Türk milletinin esir edilemeyeceği, Türk vatanının parçalanamayacağının 250 bin şehit verilerek tüm dünyaya haykırıldığı gündür." dedi.



Sanski Most Belediye Başkanı Faris Hasanbegovic ise Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen törenlerin, her yıl iki milleti daha da yakınlaştırdığını vurguladı, binlerce Boşnak askerin de Çanakkale'de şehit düştüğünü anımsattı.



Konuşmaların ardından, "Mehmet Toprak Oldu" şiiri Türkçe ve Boşnakça okundu, ayrıca Bosna şehitlerine atfedilen "Şehitler" isimli kaside seslendirildi.

