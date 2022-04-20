Bosna Hersek'ten Çanakkale'ye Saygı yürüyüşçüleri Keşan'da karşılandı - Son Dakika
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Bosna Hersek'ten Çanakkale'ye Saygı yürüyüşçüleri Keşan'da karşılandı

Bosna Hersek'ten Çanakkale'ye Saygı yürüyüşçüleri Keşan'da karşılandı

20.04.2022 10:04

Bosna Hersek'ten Çanakkale Savaşları ruhunu yaşatmak için yola çıkan ve "Atalarımızın İzinde Saraybosna-Çanakkale Yürüyüşü" etkinliği kapsamında yürüyen grup, 19 Nisan 2022 Salı günü Keşan'da karşılandı.

Atalarının izinde Bosna Hersek'ten Çanakkale'ye saygı yürüyüşü gerçekleştiren Zamanın Şahitleri Derneği öncülüğündeki yürüyüş ekibi, Keşan'da Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve SARDOS Derneği tarafından Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde karşıladı.

Karşılamada konuşan ve yürüyüşçüleri anlamlı etkinlikleri nedeniyle tebrik eden SARDOS Derneği Başkanı Faruk Eker, "Çanakkale Savaşları'nda Bosna ve Balkan coğrafyasından 30 bin asker gönüllü olarak bizlere destek olmaya geldiler. Bugün bu anlamlı desteğin anısına yürüyüş gerçekleştiriliyor. Zamanın Şahitleri Derneği koordinesinde yürütülen bu etkinlikle Çanakkale Savaşları ruhu yaşatılıyor. Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığı bu etkinliğin temel amacı. Şehrimize hoş geldiler. Onlarla işbirliği içinde bu projede olmaktan, çalışmaktan, paydaş olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

Çanakkale ruhunu yaşatan her organizasyona saygılarının sonsuz olduğunu belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da karşılamada şunları söyledi: "Çanakkale Savaşlarına Balkanlardan gönüllü olarak katılmış 30 bin kişiyi anma ve hatırlatma amacı ile Bosna Hersek'ten <Atalarımızın İzinde Saraybosna-Çanakkale Yürüyüşü> kapsamında yola çıkan Zamanın Şahitleri Derneği Üyeleri'ni SARDOS ile Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde karşıladık. Temel amacı; Türkiye'nin sınırlarından ibaret olmadığının tekrar hatırlatılması ve aramızdaki bağların tekrardan sağlamlaştırılması olan yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğiniz nedeniyle sizleri yürekten kutluyoruz. Yürüyüşçülerimiz Keşan'da çok kıymetli olan SARDOS derneğini partner olarak seçmişler. Hem SARDOS'a hem de Zamanın Şahitleri Derneği üyelerine Çanakkale ruhu ve heyecanını bizlere bir kez daha yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Burada kendinizi evinizde gibi hissedin. Çanakkale'de ömrünüz boyunca unutamayacağınız anılar yaşayacaksınız ve ülkenize geri döndüğünüzde bunu sürekli hatırlayacaksınız. Atalarınızın destekleri bizler için gurur verici. Sizlere Atalarımızın torunları olarak şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız şehrimize hoş geldiniz şeref verdiniz. Hepiniz bizlerin kardeşisiniz."

Yürüyüş ekibi kısa bir molanın ardından ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla birlikte Keşan'dan ayrıldı.

Kaynak: Bültenler
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Mustafa Helvacıoğlu, Saraybosna, Çanakkale, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'ten Çanakkale'ye Saygı yürüyüşçüleri Keşan'da karşılandı - Son Dakika


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