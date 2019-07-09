Bosna Hersek'ten FETÖ'cülerin iadesi ile ilgili açıklama
42 dakika önce
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesi hususunu konuştuklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:51 Kaynak: İHA
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la FETÖ üyelerinin Türkiye
'ye iadesi hususunu konuştuklarını açıkladı.
Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milorad Dodik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili bir soruya cevabında, "Dün Bosna Hersek Devlet Başkanlığında Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmede bu konu hakkında konuşuldu. Türkiye'nin belirli talepleri var" dedi.
Bu hususun Ankara
'ya yaptıkları ziyaret sırasında da konuşulduğunu ifade eden Dodik, "Türkiye'nin orada daha evvel gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne ilişkin bir tavrı var ve bu meseleyi adli müesseseler kanalıyla çözmek istiyor" ifadelerini kullandı. Ülkede FETÖ bağlantılı kişi ve kurumlar olduğunun bilindiğini söyleyen Dodik, kurumların Bosna Hersek entitesi dahilinde olduklarını kaydetti. Dodik, bu hususta adım atabilecek tarafın Bosna Hersek olduğunun Erdoğan'ın da malumu olduğunu ifade etti. - SARAYBOSNA
Irak'ın kararı sonrası yumurta üreticileri sıkıntıda! 35 kuruşa mal edip 20 kuruşa satıyorlar
Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu
Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumları tedirgin etti
Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak