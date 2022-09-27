Bosna Hersekli öğrenciler Eyüp İmareti aşevi hizmetlerine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Hersekli öğrenciler Eyüp İmareti aşevi hizmetlerine katıldı

27.09.2022 14:30
Bosna Hersekli öğrenciler Eyüp İmareti aşevi hizmetlerine katıldı

Bosna Hersek'ten gelen üniversite öğrencileri, Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'ndeki yemek dağıtım hizmetlerine katılarak görevlilere yardım etti.

Bosna Hersek'ten gelen üniversite öğrencileri, Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'ndeki yemek dağıtım hizmetlerine katılarak görevlilere yardım etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Hayal et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" kapsamında 16 Bosna Hersekli üniversite öğrencisini İstanbul ve Bursa'da ağırlıyor.

Türk vakıf kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitsel ve kültürel etkinliklere katılan misafir öğrenciler, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alma ve vakıf çalışmalarına uygulamalı olarak katılma imkanı buluyor.

Boşnak gençler, aşevi yemeklerini kaplara doldurdu

Aşevinin ambarını ve yemeklerin hazırlandığı mekanları gezerek çalışmalara ilişkin bilgi edinen Boşnak gençler, ardından aşevinin mutfağına geçerek hazırlanan yemekleri kaplara doldurdu.

Bosna Hersekli üniversite öğrencisi Ahmed Frendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarihi mekanda bulunmanın kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Daha önce de gönüllü olarak yemek dağıtım çalışmalarında yer aldığını dile getiren Frendi, "Bu benim için yeni bir fırsat. Böyle bir kültür varlığında bulunmak benim için çok özel ve önemli. İmarethanede bu kadar kişinin hazırlık yaptığını görünce çok mutlu oldum." dedi.

Frendi, projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, daha önce de gönüllü olarak Hırvatistan'daki bir aşevini ziyaret ettiğini fakat daha önce bu kadar büyük bir aşevi görmediğini anlattı.

"Görüyoruz ki ihtiyaç sahibi insanlar yalnız değil"

Bosna Hersekli 4. sınıf ilahiyat öğrencisi Mubina Suljic Solo, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün daveti üzerine Bihaç Üniversitesinden seçilerek buraya geldik. Daha önce de Türkiye'ye gelmiştim ama bu daha anlamlı bir ziyaret oldu." dedi.

Vakıf kültürüne dair edindikleri bilgilerin çok değerli olduğunu ifade eden Solo, "Dün Süleymaniye Cami ve Külliyesi'ni ziyaret ettik. Bugün de çok güzel bir yerde Eyüp İmarethanesi'nde bulunuyoruz. Burada görüyoruz ki ihtiyaç sahibi insanlar yalnız değil. Buradaki dayanışmayı görünce çok duygulandım. Hatta biz de burada bir kurban bağışında bulunduk." şeklinde konuştu.

Solo, iki gündür İstanbul'da olduklarını, proje kapsamında başka yerleri de gezeceklerini ve ziyaretler yapacaklarını, projede emeği geçen kişi ve kurumlara müteşekkir olduklarını kaydetti.

"Bu projede yer almak bizim için çok değerli"

Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrenen Bosna Hersekli Amina Becar ise "Saraybosna'dan geliyorum. Bizim için burada Eyüpsultan Camii Külliyesi'nde olmak zevk ve şereftir. Dün Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret ettik, Galata Kulesi'ne gittik. Umarım sonraki günleri de çok keyifle geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında ziyaret edecekleri yerlere değinen Becar, "Bu projede yer almak bizim için çok değerli. Bizi bu projede ve Türkiye'de misafir ettiği için Vakıflar Genel Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ederiz." diye konuştu.

Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ve imarethane yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, proje kapsamında ziyaretlerine devam etmek için Eyüp İmarethanesi'nden ayrıldı.

Proje hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayal et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi"yle, Türk vakıf medeniyetinin uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde öğrenim gören 16 üniversite öğrencisi 25 Eylül-1 Ekim arasında İstanbul ve Bursa'da vakıf eserlerinin ve vakıf kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitsel ve kültürel etkinliklere katılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Bezmialem Valide Sultan Vakıf Üniversitesi, Bezmialem Valide Sultan Üniversitesi Hastanesi, Sultan Ahmed Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii, Üsküdar Semti'ndeki kuş evleri, Yenikapı Mevlevihanesi, Eminönü ve Beyazıt arasındaki Divan Yolu, Gülhane Parkı, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Galata Kulesi, Bursa Ulu Camii, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Muradiye Külliyesi de proje kapsamında ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor.

YORUMLAR
500
Kavga eden çift 40 metreden aşağı düştü! Koca yaşamını yitirdi, eşi sürünerek yardım istedi Kavga eden çift 40 metreden aşağı düştü! Koca yaşamını yitirdi, eşi sürünerek yardım istedi İnegöl'de asayiş İnegöl'de asayiş
Kaynak: AA

Bursa, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersekli öğrenciler Eyüp İmareti aşevi hizmetlerine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
13:43 İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin
13:32 Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı
13:26 Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap
12:43 Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Amerika'dan Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarır mı sanıyorsunuz?
12:15 Lüksemburg ve Faroe Adaları fiyaskoları sonrası Stefan Kuntz'un koltuğu sallantıda! İşte yerine düşünülen 7 teknik direktör...
12:11 3 yaşındaki Nazlı'nın bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! Annesi konuştu: Kızımı görmek için günde 25-30 kişiyle birlikte oluyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 14:30:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersekli öğrenciler Eyüp İmareti aşevi hizmetlerine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement