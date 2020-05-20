Bosna Hersek'ten Türkiye'nin çalışmalarına övgü - Son Dakika

Bosna Hersek'ten Türkiye'nin çalışmalarına övgü

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bosna Hersek Belediyeler Birliği Başkanı ve Merkez Saraybosna Belediye Başkanı İvan Vukadin ile telelonferans aracılığıyla bir araya geldi.

Bosna Hersek'ten Türkiye'nin çalışmalarına övgü, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bosna Hersek Belediyeler Birliği Başkanı ve Merkez Saraybosna Belediye Başkanı İvan Vukadin ile telelonferans aracılığıyla bir araya geldi. Toplantıda, korona virüs (COVID-19) sürecindeki deneyimler paylaşıldı.

Kısa süre içerisinde bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir salgın halini alan korona virüs'e karşı her geçen gün ulusal ve bölgesel alanda önlemler artırılırken ülkeler arasında gerçekleşen buluşmalarda internet ortamına adapte oldu. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bosna Hersek Belediyeler Birliği Başkanı ve Merkez Saraybosna Belediye Başkanı İvan Vukadin ile telekonferans aracılığıyla buluştu. Toplantıda, başkan Vukadin pandemi sürecinde Türkiye'nin merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında iyi bir koordinasyon sağladığını belirterek nüfusunun çok yüksek olmasına rağmen salgınla örnek bir mücadele gerçekleştirdiğini anlattı. Başkan Şahin ise ülke olarak pandemiye karşı sağlanan başarıda; sağlık çatısı altında yapılan çalışmalar başta olmak üzere; güçlü liderlik, kurumsal koordinasyon ve son olarak yardımlaşma kampanyalarının etkili olduğunu söyledi.

Telekonferansta konuşan Başkan Fatma Şahin, "Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. 100 yıl önce İspanya'da yaşanan salgında 50 milyon insan hayatını kaybetmişti. 1 asrın ardından korona virüs'le birlikte dünyada küresel bir sorun ortaya çıktı. Bizim de ulusal bir mücadelemiz var. Bu ulusal mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği çok önemlidir. Çünkü kriz yönetimlerinde liderlik, yaşanacak olası sorunları görme konusunda fayda sağlıyor. Hızlı tedbirler almak da bu süreçte önemli avantaj sağlıyor. Biz, Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ettiğinde bilim kurulunu oluşturmuştuk. Gelinen noktada birçok ülkeye nazaran pozitif ayrıştık. Hem vaka sayısında hem de ölü sayısında Avrupa'ya ve Batı'ya göre çok iyi olduğumuzu görüyoruz. Sağlıkta oluşturulan kurumsal kapasite, salgın sürecinde bizi başarıya götüren bir diğer önemli husustur. 18 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde millete hizmet etme yolculuğuna çıktığımızda; 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Eğitim, sağlık gibi iki önemli kriteri büyük bir değişime sokarak senelerce üzerine ekleyerek bu politikamızı sürdürdük. 18 yıl önce başlattığımız bu dönüşüm sayesinde de yaptığımız çalışmaların ne kadar önemli olduğuna salgın sürecinde tanıklık ediyoruz. Açtığımız şehir hastaneleri, yoğun bakım ünite sayısındaki artış, tedavi sürecinde vatandaşa yönelik hizmeti kolaylaştırarak koruyucu ve önleyici tedbirleri kısa zamanda almamızı sağladı. Kısacası sağlıkta yaptığımız yatırım bugün en büyük gücümüz oldu. Tabi bütün bu sağlık imkanlarını ücretsiz bir şekilde vatandaşa ulaştırmak da sosyal devlet anlayışında sağlık ayağının ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Bunun yanı sıra yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki güçlü koordinasyonda bize hızlı kararlar almayı ve akabinde yerinde tedbirleri uygulama şansını tanıdı. Öte yandan sosyal yardımlaşma ve dayanışma başlıkları da salgın sürecindeki önemli etmenler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusal çapta başlattığı 'Biz bize yeteriz' kampanyası ile yerel çapta başlattığımız 'kalbe dokun gönül kazan' kampanyasının geri dönüşü çok güçlü oldu. Böylelikle hem yerelden genele hem de yerelden yerele halk ile hükumet arasında millet ve devlet arasında büyük bir güven ve dayanışma alt yapısı oluşturuldu" dedi.

"Türkiye'de merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki karar mekanizması hızlı işliyor"

Bosna Hersek Belediyeler Birliği Başkanı ve Merkez Saraybosna Belediye Başkanı İvan Vukadin ise, pandemi sürecinde tecrübe paylaşımının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, nüfus yoğunluğunun Bosna Hersek'te az olmasında dolayı sosyal mesafe kuralının uygulanmasında güçlük yaşanmadığını ve vaka sayısında ciddi bir artış görülmediğini belirtti. Vukadin, "Önemli tedbirler almayı sürdürüyoruz. Sıkıntılarımızı kolaylıkla çözüyoruz. Ancak maddi imkanlarımız kısıtlı. Çünkü hiç kimse böyle bir pandemi beklemiyordu. Şimdi geleceğe dair muğlak bir durum söz konusu Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi nasıl ilerleyecek. Ülkemiz ekonomik kapsamda çok güçlü bir ülke değil. Şu anda bizi düşündüren salgının ekonomik kısmı" şeklinde konuştu.

Vukadin, pandemi sürecinde nüfusun yoğun olduğu ülkelerde ciddi etkileri olduğunu aktararak, "Türkiye gerçekten yüksek bir nüfusa sahip olmasına rağmen salgın sürecinde büyük bir başarı sergiliyor. Bunun yanı sıra ekonomik önlemler kapsamında vatandaşının mağdur olmasının önüne geçmek için; borç erteleme ve ekonomik destek sağlıyor. Gerçekten bunlar önemli çalışmalar. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bosna Hersek'te merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki kararlar çok ağır işliyor. Türkiye'de ise bizim yaşadığımız sıkıntının aksine karar mekanizması çok hızlı işliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Saraybosna, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'ten Türkiye'nin çalışmalarına övgü - Son Dakika

Son Dakika

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var         
20:55
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak         
20:46
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti         
19:47
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir         
19:32
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim         
19:24
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu         
18:57
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek         
18:54
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek         
18:52
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı         
18:29
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi         
18:23
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi         
18:18
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı         
18:02
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı         
17:57
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?         
17:50
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek         
17:50
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı         
17:30
Bakan, Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 21:41:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bosna Hersek'ten Türkiye'nin çalışmalarına övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]